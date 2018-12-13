لندن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسواصلت قوات نظام الأسد قصف المنطقة منزوعة السلاح ومناطق الهدنة التركية - الروسية.وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، إلى أن قوات نظام الأسد قصفت صباح اليوم أماكن في محور السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأماكن أخرى في اللطامنة بريف حماة الشمالي, بالإضافة لقصف صاروخي استهدف قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي.كما واصلت قوات نظام الأسد قصفها منذ منتصف ليل الأربعاء – الخميس مناطق بالريف الشمالي لحماة، ومحور السرمانية بسهل الغاب، ومحاور بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي أدت إلى أضرار مادية جسيمة فيما لم يتسنى للمرصد التحقق من وقوع خسائر بشرية.// انتهى //18:08ت م0193