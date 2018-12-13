لندن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم, عزم الاتحاد الأوروبي في المحافظة على الروابط الوثيقة والمتميزة مع بريطانيا عقب المغادرة.وأوضحت ميركل, خلال تصريح صحفي بمناسبة وصولها إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة الأوروبية, أنها تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة المتحدة بعد انسحابها.وأضافت المستشارة الألمانية، إلى أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا مؤخرًا اتفاق جيد من غير المأمول تغييره، مشيرة إلى أنه من الممكن الحوار حول تقديم ضمانات إضافية حول الاتفاق.// انتهى //18:11ت م0194