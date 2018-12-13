تونس 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأوصى المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب بتشكيل فريق عربي لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية في نطاق الأمانة العامة، كما أوصى بتشكيل لجنة من قادة الشرطة والأمن للنظر في تفعيل المؤتمرات واللجان في نطاق الأمانة العامة للمجلس، وتقديم مقترحات محددة بهذا الشأن.ووافق المشاركون في ختام مؤتمرهم الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، على صيغة جديدة لكل من المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين تم وضعهما في ضوء المستجدات العربية والدولية وقرر تعميمهما على الدول الأعضاء للاسترشاد بهما.وناقش المؤتمر، مشروع استراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وإنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة للمجلس لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الالكتروني، وقرر إرجاء النظر فيهما لمزيد من الدراسة.واستعرض المشاركون تجارب الدول الأعضاء في مجال شرطة البيئة ودور هذه الشرطة في حماية وتنمية البيئة، داعيًا الأمانة العامة إلى إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال المؤتمر المقبل.وكان مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الذي افتتح أعماله رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد بحث عددًا من الموضوعات من بينها : مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ، وإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني تابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إضافة إلى مناقشة توصيات مؤتمر رؤساء القطاعات الأمنية المختلفة واجتماعات اللجان التي عقدت في نطاق أمانة المجلس خلال العام الحالي 2018م، وتقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2018م.كما استعرض المؤتمر الذي رأس وفد المملكة إليه نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني، نتائج أعمال اللجنة المتخصصة بإعادة صياغة مشروع المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي، والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، بالإضافة إلى تجارب الدول الأعضاء في مجال الشرطة البيئية، وكذلك عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنوياً في إطار الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.// انتهى //18:14ت م0196