بريدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسوقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير فيصل بن مشعل المجتمعية "مجتمعي" بمنطقة القصيم إبراهيم بن سعد الماجد , اليوم, عقد شراكة مع داعمين من القطاع الخاص لإنشاء 10 آبار في مواقع متفرقة بمنطقة القصيم، ضمن مشروع "موارد السقيا", الذي يأتي ضمن مبادرات المؤسسة لتوفير موارد مائية لعدد من المواقع المحتاجة لموارد مائية إضافية بالمنطقة.وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي أن مبادرة مشروع "موارد السقيا" واحدة من مبادرات ومشروعات مؤسسة "مجتمعي" الخيرية التي قدمت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مجتمعي" بعد الوقوف على احتياج عدد من المواقع لمورد مائي يهتم بمن يقطن به من أسر مستفيدة ومتنقلة من موقع إلى آخر في شتى أنحاء المنطقة.وبين أن "مجتمعي" تسعى من خلال هذا البرنامج إلى المشاركة المجتمعية، ودعم المحتاجين للموارد المائية من خلال مبادرات الداعمين, مقدمًا شكره وتقديره لسيدة الأعمال منيرة بنت حجاب بن نحيت على دعمها لإنشاء 10 مواقع متفرقة ضمن مشروع موارد السقيا, مشيرا إلى أن المؤسسة لديها العديد من هذه المواقع في حاجة لموارد الماء، البالغ عددها خمسين موقعاً بالمنطقة، أدرجت ضمن الخطط المستقبلية لمراحل التنفيذ ـ بإذن الله ـ تلبية للمحتاجين لمثل هذه الموارد.// انتهى //19:00ت م0213