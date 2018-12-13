عدن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم في السويد وزير خارجية المملكة المتحدة جيرمي هانت.وجدد اليماني - رئيس الحكومة اليمنية التفاوضي في مشاورات السويد - التأكيد على موقف حكومته الداعم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والتزامها بالحل السياسي لإنهاء الانقلاب والتوصل إلى السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث.وأكد وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة تركز على ضرورة السعي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني والاهتمام بالجوانب الإنسانية.وأشاد الوزير البريطاني، من جهته بجهود وفد الحكومة اليمنية للانخراط الفعال والإيجابي في مشاورات السويد التي اختتمت جلساتها اليوم، الذي بدونه لما كان من الممكن تحقيق أي نتائج.// انتهى //19:00ت م0214