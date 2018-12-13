عسير 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسعقد وكيل وزارة ‏الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد المشرف على الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل وبتوجيه من معالي الوزير رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, اجتماعًا اليوم مع رئيس مجلس إدارة الجمعية بمنطقة عسير عضو المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ يحي بن محمد آل فايع بمقر الوزارة بالرياض.وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على سير العمل في جمعية المنطقة ‏والجمعيات التابعة لها واستعراض أوجه التطوير في الجمعية, كما تم تقديم عرض عن النظام الآلي المخصص لإدارة العمل التعليمي والإداري والمالي في الجمعية "منظومة الادارة الحديثة MMS ".واستعرض المجتمعون مقترحات تحسين العمل ‏في الجمعيات وتطوير أدائها بما يحقق الهدف الذي أنشئت من أجلها وهو العناية بكتاب الله تعالى تلاوةً وحفظًا وتجويدًا.‏حضر الاجتماع مساعد المشرف على الإدارة العامة للجمعيات الخيرية ‏ياسر بن عبدالله بن طالب، والمدير التنفيذي لصندوق العناية بالقرآن الكريم ‏سعيد بن عبد الله أبو عيون.// انتهى //19:01ت م0215