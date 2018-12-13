الخرطوم 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسعلقت الوساطة الإفريقية اللقاءات التشاورية التي دعت لها الأطراف السودانية الخمسة الموقعة على خارطة الطريق بعد أيام من المشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأوضح مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد الحكومي المفاوض فيصل حسن إبراهيم فى تصريح له اليوم، أن الجولة القادمة ستكون حول الأجندة المطروحة المتمثلة في صناعة الدستور، وانتخابات 2020، واستكمال ما تبقى من قضايا المحور الإنساني دون أن يحدد وقتها.وعد هذا اللقاء، تشاوري حول تعديل خارطة الطريق لتشمل بالإضافة إلى القضايا السابقة التي نوقشت في المحور الإنساني ومحور وقف العدائيات الذي يقود لوقف دائم لإطلاق النار، وكانت الوساطة الإفريقية اقترحت على الأطراف الخمسة، تعديل خارطة الطريق، بحيث تضمن مشاركة المعارضة في صياغة الدستور وخوض الانتخابات المقررة في 2020.// انتهى //19:27ت م0221