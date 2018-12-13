المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة في مقره أمس، اللقاء الأول لمجموعة أصدقاء المجلس.وأوضح رئيس المجلس عيسى السحيمي أن اعتماد المجلس لهذه المبادرة يُسهم في إدخال المواطنين كشركاء للمجلس، والأمانة في دائرة الرقابة على الأعمال البلدية.وأكد أن خدمة المواطنين هي المحور الرئيس لعمل المجلس البلدي، ونجاحه يعتمد على تفاعل المواطن معه بالقدر المطلوب حتى يتمكن من أداء دوره على الوجه الأكمل، لتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم.يُذكر أن هذه المبادرة جرى تدشينها، وإتاحة التسجيل بها خلال شهر رمضان الماضي، وبلغ عدد المترشحين قرابة ٣٠٠ متقدم ومتقدمة، مرت بعدد من المراحل حتى جرى اعتماد ٦٠ مرشحاً من المختصين وأهل الخبرة والشباب.// انتهى //19:28ت م0222