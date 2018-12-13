لندن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسواصلت قوات نظام الأسد اليوم، قصفها لأماكن في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، على مناطق في بلدتي التح وجرجناز وقرية أم جلال، ضمن المنطقة منزوعة السلاح في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية – الروسية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن قوات نظام الأسد استهدفت أماكن في محور السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأماكن أخرى في اللطامنة والبويضة ومعركبة بريف حماة الشمالي.// انتهى //19:31ت م0223