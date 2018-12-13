عدن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم، عزم حكومته على المضي في حرب بلا هوادة للانتصار على الفساد.وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن التحدي كبير فيما يتعلق بكل أجهزة الدولة وبكل المؤسسات الإيرادية وكل الأوعية المالية، ولن يتحقق إلا بشراكة مجتمعية.وأشار - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إلى حالة الاضطراب في الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وظهور مجموعة مصالح وفساد تفشت خلال فترة الانقلاب.// انتهى //19:33ت م0224