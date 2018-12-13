الطائف 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسشارك مجلس التنمية السياحية بالطائف في ملتقى "ألوان السعودية 2018" الذي بدأت فعالياته أمس في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات .ويضم جناح مجلس التنمية السياحية بالطائف العديد من الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية للأماكن الأثرية والحضارية والسياحية في الطائف.واستقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد زوار الملتقى الذين اطلعوا على مكونات الجناح ، واستمعوا إلى شرح عن الإمكانات والمقومات السياحية بالطائف ، والارث الثقافي والحضاري الثري الذي تكتنزه هذه المحافظة العريقة .وأعرب الدكتور آل زايد عن شكره لمعالي محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية سعد بن مقبل الميموني على دعم المشاركة في الملتقى.// انتهى //19:39ت م0226