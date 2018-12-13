جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم بمحافظة جدة، فعاليات ماراثون ذوي الاعاقة ، الذي نظمه مركز بادغيش للرعاية والتأهيل ، تحت شعار "نحن كالآخرين" ، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2018 ، وحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي ، ورئيس مجلس إدارة مركز بادغيش الدكتور محمد بادغيش ، وذلك بممشى التحلية بالمحافظة .وتهدف الفعاليات التي شارك فيها 85 طفلاً من ذوي الإعاقة ، إلى مشاركة أفراد المجتمع ، مع ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاتهم ، وإبراز الخدمات التي تُقدمها الحكومة الرشيدة لهذه الفئة الغالية من المجتمع .وأوضح آل طاوي ، أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، على توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية لخدمة هذه الفئة الغالية ، والحرص على حقوقهم في التعليم والتدريب والتأهيل ، وإبراز دورهم في المجتمع ، وتوفير حياة كريمة لهم .من جانبه أبان بادغيش ، أن الفئة العمرية التي شاركت في الماراثون الذي يُعد الأول لهم ، تتراوح أعمارهم ما بين 6 - 12 سنه ، يُمثلون ذوي التوحد ، ومتلازمة داون ، والشلل الدماغي "إعاقة حركية" ، مشيراً إلى أنه تم تقسيم السباق لفئتين الأولى من 6 - 8 أعوام بمسافة 30 متراً ، والفئة الثانية من 9 - 12 عامًا بمسافة تُقدّر بنحو 50 مترا .وعن تأهيل وتخريج دفعات من أصحاب الهِمم الملتحقين في المناهج التعليمية ، أشار بادغيش إلى أن برامج التدخل المبكر من الولادة إلى 6 سنوات تساهم في هذا الشأن ، أسوة بأقرانهم من الأطفال ، مؤكدا أن للمركز تجارب رائدة من طلبته المتفوقون في مناهج التعليم ، وأن رسالة الماراثون للمجتمع ، "ألا نجعل البيئة عائق أمام طموحات ذوي الإعاقة " ، مُشددا في الوقت ذاته بضرورة تهيئة البيئة بما يُسمى بـ" الوصول الشامل" ، في جميع المرافق وفي بيئة العمل ، والمنتزهات ، والأسواق ، والطرق.وفي ختام الفعالية جرى تكريم الفائزين من ذوي الاعاقة ، والرعاة ، والمشاركين .// انتهى //20:14ت م0237