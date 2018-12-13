الرياض 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، كلاً من رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تشيرفوني دورسو، وسفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:14ت م0238