جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تشهد محافظة جدة خلال الفترة مابين 26 ديسمبرالجاري إلى 5 يناير المقبل ، انطلاق فعاليات المعرض الدولي الرابع للكتاب، بمشاركة ما يربو عن 368 دار نشر خارجية وداخلية ، وذلك على شاطئ أبحر الجنوبية بجدة .ويحفَل المعرض بالعديد من الفعاليات المتنوعة المتمثلة في، الندوات الثقافية، والمحاضرات العلمية، واللقاءات المفتوحة مع المؤلفين وأخذ تواقيعهم على الكتب، وعروض مسرحية، وورش عمل ، بالإضافة إلى فعاليات الفنون التشكيلية، والفوتوغرافية، والخط العربي .ويُشارك بالمعرض عدد من الدول في المجالات الثقافية، والفنية منها .. مجموعة الإتحاد الأوربي ، والمكسيك ، والولايات المتحدة ، والسودان ، وباكستان ، والأردن ، واليمن ، وفلسطين .إلى ذلك أكملت وزارة الإعلام ، ممثلةً في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، الترتيبات الخاصة بالمعرض، حيث تجري الأمور بصورة مثالية من خلال التعاون القائم بين كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح المعرض وظهورة بالصورة التي تليق بمكانة المملكة .// انتهى //20:16ت م0239