الرياض 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، كلاً من سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف، ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تشيرفوني دورسو.وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:17ت م0240