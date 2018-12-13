إسلام آباد 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساتفقت باكستان وإيطاليا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والتجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والسياحة، والعمل على خريطة الطريق الشاملة للتعاون في المستقبل .كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للمشاورات السياسية الثنائية بين وفدي البلدين اليوم بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد برئاسة وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية تهمينة جنجوعة، والأمين العام بوزارة الخارجية الإيطالية أيلزبيتا بالوني الذي يزور باكستان حالياً.واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين باكستان وإيطاليا، وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //20:39ت م0243