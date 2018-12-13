الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسنظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بحفر الباطن اليوم, المؤتمر الوزاري الخامس المفتوح بعنوان: "دعم تنمية الثروة الحيوانية بحفر الباطن"، إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بمقر الغرفة .وفي مستهل اللقاء أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن الوزارة تدعم التوجهات التي يراها القطاع الخاص في إنشاء جمعيات تعاونية تدعم تنمية الثروة الحيوانية، مما يساعد ذلك الوزارة في تسهيل جميع الإجراءات بما فيها تقديم التمويل من خلال صندوق التنمية الزراعي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على هدف استراتيجي يتمثل في تحويل تربية المواشي التقليدية إلى التربية الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية في الثروة الحيوانية في المملكة.وبين أن الوزارة تهدف من خلال خلق الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا النشاط لوضع برامج لتطوير السلالات والممارسات التي تدعم زيادة الإنتاج وكفاءته.وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية الزراعية وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية لتقديم قروض للقطاع الخاص للاستثمار في صناعة الاعلاف.من جانبه أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع أن الوزارة تتعاون مع الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواجهة ظاهرة التستر في قطاع الثروة الحيوانية، مبيناً أن الوزارة تهدف من خلال سياساتها العامة إلى الحفاظ على جودة المنتجات المقدمة في السوق السعودي بما يعكس مكانة المملكة محلياً وعالمياً.فيما بين وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي أن الهيئة تعمل على تسهيل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من خلال لجنة تيسير الأعمال، حيث أن مجلس الغرف السعودية يعد عضواً في اللجنة كممثل للقطاع الخاص.بدوره نوه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحفر الباطن الأستاذ سعد المشحن عن سعادتهم باستضافة هذا المؤتمر الذي يعد أحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص بهدف تعزيزالتواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كون القطاع الخاص شريك استراتيجي في رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أهمية العمل على تحقيق هدف المؤتمر الذي وضع من أجله لتنمية ودعم الثروة الحيوانية التي تتميز بها هذه المحافظة، حيث تمتلك أكبر سوق للماشية في المملكة مما يحثنا على بذل الجهود على كافة الأصعدة لتنمية وتطوير هذه الثروة.// يتبع //20:49ت م0246

وأشار المشحن إلى أنه من الطبيعي أن يكون التوجه العام في المملكة وجميع مؤسساتها الحكومية المعنية بهذا الأمر تنمية وزيادة هذه الثروة ومحاولة تحدي الكثير من العوائق التي تؤثر عليها بشكل أو اخر مثل الظروف المناخية المؤثرة في المراعي وطبيعة الأرض وانصرف الكثير من الأفراد والمستثمرين عن التربية، مما جعل هذه المؤسسات تسعىلتوفير القروض والأراضي وإيجاد الحلول والبدائل معتمدة على استخدام التطور التكنولوجي والتقدم في مجال البحث العلمي للتوصل إلى أفضل أساليب دعم وتنمية الثروة الحيوانية، معرباً عن أمله أن يخرج هذا المؤتمر بمخرجات وتوصيات تعود على ما تتميز به المحافظة من ميزة نسبية في مجال الثروة الحيوانية.عقب ذلك قدمت غرفة حفر الباطن عرضاً تناول المقومات الاقتصادية والاستثمارية بمحافظة حفر الباطن ، وخاصة في قطاع الثروة الحيوانية والتي يقدر حجمها بنحو 405 مليون رأس, في حين تصل مساحة المراعي لنحو 18 ألف كلم2 وتضم المحافظة أكبر سوق للمواشي بالمملكة ، كما استعرض العرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتشمل انشاء مصانع لخلق القيمة المضافة لمخرجات الثروة الحيوانية كمصانع الدباغة والجلود والنسيج وتعبئة اللحوم الحمراء والأصواف، بجانب انشاء مصانع للاعلاف الحيوانية والدواجن والصناعات الغذائية ومستودعات التخزين والتبريد ومصانع الأدوية البيطرية، فيما سلط الضوء على المعوقات التي تواجه الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والحلول المقترحة لتلافي تلك المعوقات.ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.// انتهى //20:49ت م0247