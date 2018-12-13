الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم ، مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراتين جمعتا، الفتح والفيصلي في الأحساء، والاتفاق مع الوحدة في الدمام .وانتهى لقاء الفتح والفيصلي، في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.وتقدم عبدالقادر الوسلاتي للفتح بعد مرور 39 دقيقة من عمر الشوط الأول ، قبل أن يتعادل الفيصلي عن طريق إيغور روسي في الدقيقة 61.وارتفع رصيد الفتح إلى 17 نقطة في المركز الثامن، وهو نفس عدد نقاط الفيصلي الذي يأتي في المركز التاسع.من جانبه فاز الاتفاق على الوحدة 2 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.وافتتح ماركوس جيلرمي أهداف المباراة للوحدة عبر ركلة جزاء في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق لاعبه كريستيان غوانكا في الدقيقة 49، ثم سجل اللاعب نفسه هدف فوز الاتفاق في الدقيقة 74.من جانبه وصل فريق الاتفاق إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الوحدة عند 21 نقطة ليبقى في المركز الخامس.// انتهى //20:54ت م0248