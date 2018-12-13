ظهران الجنوب 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسواصلت بلدية ظهران الجنوب جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المركبات التالفة ، وتكثيف أعمال النظافة .وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد ال سياف, أن مبادرة معالجة التشوه البصري, تهدف إلى تحسين المشهد الحضري بظهران الجنوب، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الاتصال بمركز طوارئ البلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.// انتهى //20:55ت م0250