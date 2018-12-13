عام / بلدية ظهران الجنوب تواصل جهودها لمعالجة التشوه البصري
الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
ظهران الجنوب 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
واصلت بلدية ظهران الجنوب جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المركبات التالفة ، وتكثيف أعمال النظافة .
وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد ال سياف, أن مبادرة معالجة التشوه البصري, تهدف إلى تحسين المشهد الحضري بظهران الجنوب، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الاتصال بمركز طوارئ البلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.
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20:55ت م
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