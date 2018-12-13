لندن 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وسجل مؤشر يورو ستوكس 50 القياسي اليوم مرتفعاً بنسبة 0.14 بالمائة ليصل الي 3112.17 نقطة.وخسر مؤشر داكس الألماني 4.73 نقطة ليصل الي 10924.70 نقطة.وتراجع مؤشر "اي اي اكس" الهولندي 1.45 نقطة الي 508.27 نقطة، فيما حقق مؤشر "اي بي اي اكس" الهولندي مكاسبا بمقدار 72.90 نقطة الي 8926.30 نقطة.// انتهى //21:17ت م0251