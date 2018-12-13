الأمم المتحدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ، إزاء حوادث العنف الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ضرورة أن تعمل قوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية معاً لاستعادة الهدوء وتجنّب التصعيد.وأدان غوتيريش كل أعمال العنف والإرهاب، وخاصة ضد المدنيين الأبرياء، داعيًا القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع إلى التحدث بوضوح ضد مثل هذه الأعمال الوحشية .ووفق الأنباء، قتل شخصان وأصيب آخران عند محطة حافلات على طريق رئيسي في الضفة الغربية ليس بعيدًا عن مستوطنة عفرا التي كانت موقع إطلاق رصاص يوم الأحد الماضي مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجراح .// انتهى //21:48ت م0255