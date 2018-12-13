الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسنظم المجلس البلدي لمدينة الرياض أمس الملتقى البلدي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان «واقع الخدمات الإدارية والإجرائية في القطاعات الخدمية» بمشاركة عدة جهات خدمية وذلك بفندق هوليداي إن الازدهار .ويهدف المجلس من خلال الملتقى إلى التعرف على واقع الخدمات الإجرائية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي لتسهيلها سواء من خلال الوصول الإلكتروني، أو المكاتب الخاصة لتقديم الخدمة لهم.واشتمل برنامج الملتقى على تجارب رائدة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك إطلاق مبادرات نوعية جديدة حول تقديم الخدمات لهم .وأكد رئيس بلدي الرياض خالد العريدي ، في كلمته بهذه المناسبة أن المجلس يستهدف مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة والتنسيق معهم في كثير من الأمور، باعتبارهم جزءًا من المجتمع، مبينا أن بلدي الرياض يعد الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة لرقي وتكامل الخدمات بالعاصمة الرياض .من جانبها أشارت سمو الأميرة نوف بنت بن فرحان رئيسة مجلس إدارة جمعية (لأجلهم ) للأشخاص ذوي الإعاقة إلى عدم توفر إحصائيات لعدد المعاقين في المحافظات كافة من أجل توفير الخدمات التي يحتاجونها ، مشددة على أهمية تدريس منهج الوصول الشامل في جميع كليات الهندسة ، معبرة عن سعادتها بمشاركة جميع القطاعات في الملتقى من أجل تضافر الجهود لتحسين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.من جهتها أوضحت عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة هدي الجريس ، أن المجلس قام بعقد اللقاءات وورش العمل للاستفادة من الخبرات والتجارب المتاحة، التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة .كما أوضحت عضوة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة علياء مكيمن الرويلي ، أن الملتقى يعد الثاني الذي ينظمه المجلس البلدي، وهو أحد برامج لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في خطة المجلس لهذا العام، للسعي لتحقيق مزيد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.وفي ختام الملتقى تم إطلاق عدد من المبادرات من قبل عدد من الجهات المشاركة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع .// انتهى //21:53ت م0257