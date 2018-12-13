الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسبلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الأول 1,387,125 معتمرًا ومعتمرة بارتفاع نسبته 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 1,347,127 ، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 1,777,785 تأشيرة، أقل بنسبة 2,2%، عن شهر ربيع الأول من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 1,818,111.وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر ربيع الأول فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 1,062,830، بزيادة نسبتها 7% عن الشهر نفسه في العام الماضي والذي بلغ 994,444، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 324,296، أقل بنسبة 8% عن عددهم الذي في الموسم الماضي والذي بلغ 352,684، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 8 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.وعلما أن الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 1,270,901 معتمرًا، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 116,189 معتمرًا، في حين سجل وصول 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية.وفي شهر ربيع الأول من موسم1440، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 95,322، ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 100,566، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 185,190، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 227,701، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 273,778، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 292,957، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 211,611 معتمرًا.ومن بين 1,777,785 تأشيرة، فإن عدد الذكور 835,743، وعدد الإناث 942,042 بغالبية 53%، جاء منهم 640,434 برفقة عائلاتهم، بينما 1,137,351 بشكل فردي.وانعكس هذا التنوع على اللغات، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداما كل من: الأوردو، الهندية، الملاوية، العربية، الإنجليزية.وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من ثمان مرات، بحيث سجل شهر ربيع الأول وجود 8,950 موظفا، منهم 7,465 من الذكور، و1,485 من الإناث، بزيادة 824% عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، الذي كان العدد فيه 1,086 موظفا، منهم 1,055 من الذكور، و31 من الإناث.أما من حيث الجنسيات الأكثر قدومًا لأداء العمرة فقد جاءت أولا الجنسية الباكستانية 435,060، تليها إندونيسيا 261,172، فالهند 213,893، ثم ماليزيا 85,069، وفي المرتبة الخامسة اليمن 72,212، سادسا الجزائر 41,184، سابعا تركيا 36,869، وثامنا الأمارات العربية المتحدة 30,315، تاسعا بنجلادش 28,702، وعاشرا الأردن 20,344 تأشيرة.وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.// انتهى //21:54ت م0258