رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الخامس والثلاثون غداً
الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الخامس والثلاثون غداً ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل في الرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على رعاية نادي الفروسية للخيل المباعة في مزاد الجنادرية 2017م .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط وتم تخصيص الشوطين الثالث والرابع على جائزة نادي الفروسية ، فيما خصص الشوط الثامن على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م .
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22:10ت م
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