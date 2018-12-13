الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الخامس والثلاثون غداً ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل في الرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على رعاية نادي الفروسية للخيل المباعة في مزاد الجنادرية 2017م .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط وتم تخصيص الشوطين الثالث والرابع على جائزة نادي الفروسية ، فيما خصص الشوط الثامن على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م .//انتهى //22:10ت م0259