الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستوج رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح ، اللاعب المصري كريم مأمون بكأس بطولة الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس الأرضي بنسختها الثانية مساء اليوم على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض ، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك ورئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرضا الغريب.وحقق اللاعب المصري شريف صبري الكأس الفضي بحلوله ثانياً ، كما حقق اللاعب السعودي فهد السعد الكأس البرونزي للبطولة.وكرم رئيس الاتحاد السعودي للعبة محمد العجاجي حكام البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة، معبراً عن شكره وتقديره لمعالي المستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهما الكبير وتسخير جميع الإمكانيات التي أسهمت في نجاح البطولة ، كما شكر جميع العاملين في البطولة ممثلاً بالمدير التنفيذي للاتحاد الدكتور فواز الحكمي، وجميع الحكام والإداريين على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح البطولة.// انتهى //22:17ت م0260