الطائف 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسيحتفي النادي الأدبي الثقافي بالطائف ، باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام 2018 الذي يصادف 18 ديسمبر بعدد من الفعاليات المتنوعة .وأوضح رئيس النادي بالطائف عطا الله الجعيد أن النادي أقر حزمة من البرامج والفعاليات الموجهة للشباب والفتيات من إقامة ندوات ثقافية وأمسيات شعرية ومعارض فنية ودورات في مهارات مختلفة , إضافة إلى مبادرات للمواهب وبرامج إلكترونية متنوعة تمتد لمدة ثلاثة أسابيع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً بدءاً من يوم الأحد المقبل .ودعا المثقفين والمثقفات والمهتمين باللغة العربية للحضور والمشاركة في هذه البرامج والفعاليات التي ستقام بمقر النادي .// انتهى //22:38ت م0266