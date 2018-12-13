ثقافي / أدبي الطائف يطلق عدداً من البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
الطائف 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
يحتفي النادي الأدبي الثقافي بالطائف ، باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام 2018 الذي يصادف 18 ديسمبر بعدد من الفعاليات المتنوعة .
وأوضح رئيس النادي بالطائف عطا الله الجعيد أن النادي أقر حزمة من البرامج والفعاليات الموجهة للشباب والفتيات من إقامة ندوات ثقافية وأمسيات شعرية ومعارض فنية ودورات في مهارات مختلفة , إضافة إلى مبادرات للمواهب وبرامج إلكترونية متنوعة تمتد لمدة ثلاثة أسابيع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً بدءاً من يوم الأحد المقبل .
ودعا المثقفين والمثقفات والمهتمين باللغة العربية للحضور والمشاركة في هذه البرامج والفعاليات التي ستقام بمقر النادي .
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