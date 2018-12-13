سياسي / وزير الخارجية التونسي يلتقي نظيره الأردني
الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
تونس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور تونس حاليا .
وتركز اللقاء على دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ,واستعراض وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.
وقال وزير الخارجية التونسي عقب اللقاء : إنه بحث مع الوزير الصفدي الإعداد للقمة العربية المقبلة في تونس والتعاون لدعم القضية الفلسطينية .
من جانبه أكد الصفدي على ثقته أن القمة العربية المقبلة في تونس ستكون فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك ومعالجة القضايا العربية .
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