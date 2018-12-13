تونس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور تونس حاليا .وتركز اللقاء على دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ,واستعراض وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.وقال وزير الخارجية التونسي عقب اللقاء : إنه بحث مع الوزير الصفدي الإعداد للقمة العربية المقبلة في تونس والتعاون لدعم القضية الفلسطينية .من جانبه أكد الصفدي على ثقته أن القمة العربية المقبلة في تونس ستكون فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك ومعالجة القضايا العربية .// انتهى //22:45ت م0268