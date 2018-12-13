الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسيشارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز في مؤتمر دبي الرياضي الدولي في نسخته الثالثة عشرة, الذي يقام في الثاني من يناير المقبل تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد"، والذي سيشهد إقامة حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر .ويهدف المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي ، إلى تعزيز الفكر الاقتصادي في كرة القدم من خلال الحديث في جلسات المؤتمر التي ستناقش الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم، وستكون الجلسة الرئيسة بعنوان "كرة القدم .. أبعاد متعددة".// انتهى//23:31ت م0271