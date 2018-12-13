القاهرة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اتصالاً هاتفياً اليوم، من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريح ، أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر والامارات، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.// انتهى //23:41ت م0274