سياسي / مصر ترحب بنتائج مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية
الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م واس
القاهرة 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
رحبت مصر بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها اليوم بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.
وأشادت وزارة الخارجية في بيان اليوم، بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبراً أن ما تحقق يشكل خطوة مهمة ورئيسية في إطار التوصل لحل سياسي شامل وفقاً للقرار الأممي ٢٢١٦ وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن.
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