القاهرة 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأدانت مصر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورج الفرنسية، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين‪. ‬وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم، وقوف مصر مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة العنف والتطرُف والإرهاب، مشددة على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب بكافة أشكاله والعمل على تجفيف منابع تمويله ، ومواصلة التصدي لكل ما يستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين‬.// انتهى //00:13ت م0277