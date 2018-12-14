نيويورك 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنه بعد خمس سنوات من اندلاع الصراع لأول مرة في جنوب السودان، ما زال 15 ألف طفل منفصلين عن عائلاتهم أو مفقودين حتى الآن.وأوضحت اليونيسف أن القتال الدائر في البلاد تسبب في تشريد أكثر من أربعة ملايين شخص، معظمهم من الأطفال، مبينة أنه ومنذ بدء الصراع تمكنت هي وشركاؤها من لمّ شمل نحو 6 آلاف طفل مع آبائهم أو مقدمي الرعاية.وأشارت المنظمة إلى أنها لاحظت أن الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين هم أكثر عرضة للعنف والإيذاء والاستغلال، مما يجعل إعادتهم إلى ذويهم أولوية عاجلة.وتقول اليونيسف إنه ما تزال العديد من الأسر بحاجة إلى الدعم، حيث ما يزال نصف الأطفال الذين تم لم شملهم يتلقون المساعدة من العاملين في تتبع حالاتهم.// انتهى //03:26ت م0282