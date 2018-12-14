طرابلس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني والاجتماعي الاقتصادي الراهن في جنوب البلاد.وأدان المسؤولون الأوربيون عملية قتل المدنيين الستة الذين أخذوا رهائن خلال هجوم تنظيم داعش الإرهابي على بلدة الفقهاء في شهر أكتوبر الماضي، و قدموا تعازيهم لأسر الضحايا.وعبرت البعثة الأوروبية في بيان مشترك عن قلقها بشكل خاص مما سيترتب على الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا من عرقلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الليبي وتحسين الظروف المعيشية لجميع الليبيين.وأكد الاتحاد الأوروبي مجددًا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.// انتهى //04:03ت م0284