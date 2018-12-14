نيويورك 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد يجدد ما ورد في مواد القرار 2165 بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين وتحديدًا عبر الحدود.ويسمح القرار الذي حمل رقم 2449 ووافق عليه 13 عضوًا باستخدام أربعة معابر لدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر أقصر الطرق ويجدد عمل آلية وصول المساعدات لمدة 12 شهرًا عبر معبر باب الهوى وباب السلام في تركيا والرمثا في الأردن و اليعربية من العراق.// انتهى //04:12ت م0285