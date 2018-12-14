الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل رئيس الحكومة التونسية ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهالقيادة تعزي الرئيس الفرنسي في حادثة إطلاق النار بمدينة ستراسبورغوزير الداخلية يدشن منصتي "أبشر حكومة" و"أبشر أفراد"محافظ الغاط: تغيّرات جذرية وتحولات عظيمةبداية النهاية لأزمة اليمن.. والمشروع الطائفي إلى زوالخالد بن سلمان: اتفاق السويد.. خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن إلى اليمنفيصل بن مشعل يكرم 16 طالباً "مميزاً" ويستقبل المشاركين في "عمارة الحرمين"المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للمتهم أحمد التميميأمير الباحة يرعى افتتاح مشروعات وتوقيع شراكات بسجون المنطقةفوز مركز الملك سلمان للإغاثة بجائزة شخصية العام الاعتبارية في «عام زايد»باريس: السلطات تدعو لعدم التظاهر غداً.. ومطاردة منفذ اعتداء ستراسبورغ في ثلاث دولبومبيو: السعودية تساعدنا على إبقاء إيران تحت السيطرةتقارير أممية تفضح دعم طهران للإرهابييناليمن.. الشرعية تنتصر// يتبع //06:02ت م0003