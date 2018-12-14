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الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م واس
الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل رئيس الحكومة التونسية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في حادثة إطلاق النار بمدينة ستراسبورغ
وزير الداخلية يدشن منصتي "أبشر حكومة" و"أبشر أفراد"
محافظ الغاط: تغيّرات جذرية وتحولات عظيمة
بداية النهاية لأزمة اليمن.. والمشروع الطائفي إلى زوال
خالد بن سلمان: اتفاق السويد.. خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن إلى اليمن
فيصل بن مشعل يكرم 16 طالباً "مميزاً" ويستقبل المشاركين في "عمارة الحرمين"
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للمتهم أحمد التميمي
أمير الباحة يرعى افتتاح مشروعات وتوقيع شراكات بسجون المنطقة
فوز مركز الملك سلمان للإغاثة بجائزة شخصية العام الاعتبارية في «عام زايد»
باريس: السلطات تدعو لعدم التظاهر غداً.. ومطاردة منفذ اعتداء ستراسبورغ في ثلاث دول
بومبيو: السعودية تساعدنا على إبقاء إيران تحت السيطرة
تقارير أممية تفضح دعم طهران للإرهابيين
اليمن.. الشرعية تنتصر
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