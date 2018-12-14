و قالت صحيفة "عكاظ" التي جاءت تحت عنوان (وانتصر السلام في اليمن): أثمرت النجاحات العسكرية التي حققها التحالف العربي بقيادة السعودية، في الدفع بالجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن، عن الوصول إلى إخضاع المليشيا للجلوس على طاولة المفاوضات والخروج من عنق الأزمة والشروع في الاتفاق على تنفيذ أول بنود القرار الدولي 2216، المتمثل في إطلاق الأسرى والمختطفين والانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.وأوضحة أن تشكل عودة الحديدة إلى سلطة الحكومة الشرعية انتصارا لإرادة الشعب اليمني في بناء دولة مدنية، بعد معاناة من فوضى المليشيات، وهي بمثابة الرصاصة الأولى في خاصرة المشروع الإرهابي المدعوم من ملالي إيران ،ويعد هذا النجاح الكبير والإيجابي الذي خرجت به مشاورات السويد أمس، دفعة قوية وخطوات متقدمة نحو عودة الاستقرار لليمن الشقيق، ونهاية للمشروع الإرهابي والدموي الذي تقوده إيران في المنطقة.إذ اختتمت بالقول :وقد ظل موقف القيادة السعودية منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015، مرورا بمرحلة إعادة الأمل، حازما وصريحا في أهدافه الرامية لحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وإجبار المليشيا الانقلابية على إلقاء السلاح والعودة إلى طاولة الحوار السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية وبناء الدولة اليمنية التي تمثل جميع المكونات السياسية دون استثناء، واحترام سيادة الدولة والقانون وتحقيق التعايش السلمي والشروع في التنمية والبناء.// انتهى //06:02ت م0006