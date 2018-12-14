طوكيو 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 03ر377 نقطة، أو 73ر1% ، ليصل إلى 16ر21439 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 51ر22 نقطة، أو 39ر1%، ليصل إلى 14ر1594 نقطة.// انتهى //07:31ت م0008