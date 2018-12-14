سنغافورة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسهبطت أسعار النفط الجمعة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت الاثنين بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع الماضي كبار منتجي النفط أعطت بعض الدعم للخام.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 37 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.// انتهى //09:52ت م0012