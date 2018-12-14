الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأعلن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، موافقة مجلس إدارة الجمعية بمشاركة حوالي 150 كشافاً وجوالاً وقائداً ورائداً كشفياً في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24 ، الذي تستضيفه أمريكا خلال الفترة من 19 / 11 إلى 1/ 12 / 1440هـ ، الأمر الإيجابي المهم الذي يزيد من حضور الكشافة السعودية في مختلف المحافل.وأوضح الفهد أن موافقة مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بالرياض برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أقر مشاركة 150 مشاركاً في تلك المناسبة العالمية الهامة التي ستكون فرصة للمشاركين لاكتساب المزيد من الخبرات، ومناسبة لكسب صداقات جديدة، ولتبادل الثقافات والتفاهم المتبادل والسلام والحوار مع الآخرين.وقال الفهد: إن هذا الجامبوري الذي ستستضيفه ثلاث جمعيات وطنية للمرة الأولى ممثلة في الكشافة الكندية، وكشافة أسوسياشيا دي سكوتس دي ميكسيكو، والكشافة الأمريكية في محمية The Summit Bechtel في جبال فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، ستُشارك فيه أكثر من 160 جمعية وطنية، وسيتضمن فعاليات ثقافية وفكرية واجتماعية والمشي لمسافات طويلة وتسلق وطيران ومغامرات وركوب للدراجة وسيكون شعاره "إطلاق العنان لعالم جديد" .// انتهى //11:09ت م0026