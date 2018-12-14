واشنطن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسالتقى قائد البحرية الأميركية أمس، نظيره الأوكراني في واشنطن لمناقشة احتجاز روسيا مؤخرًا ثلاث سفن عسكرية أوكرانية قبالة القرم، حسبما أعلن البنتاغون، مشيرًا إلى أن محادثاتهما ستتواصل اليوم أيضًا.وقال المتحدث باسم البنتاغون اريك باهون، إن خلال هذه اللقاءات مع الأميرال ايغور فورونتشينكو، سيؤكد لقائد العمليات البحرية جون نيكولسون "دعم الولايات المتحدة لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليًا، وحتى في مياهها الإقليمية، وكذلك حق سفنها عبور المياه الإقليمية".وأطلقت سفن روسية النار في 25 نوفمبر على ثلاث سفن أوكرانية حاولت الدخول إلى مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف. وتم احتجاز السفن وحبس 24 بحارًا أوكرانيًا.من جهته، دعا وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكن إلى ردّ "سريع وقوي" من جانب المجتمع الدولي على العمل الذي قامت به روسيا.// انتهى //11:13ت م0027