طوكيو 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسهبط المؤشر نايكي الياباني الجمعة، بقيادة سهم سوفت بنك وغيره من الأسهم الكبرى متأثرًا بأداء سيء للعقود الآجلة وانتهاء أجل خيارات، فضلا عن مؤشرات اقتصادية مثيرة للقلق من كل من الصين واليابان.وانخفض المؤشر نيكي اثنين بالمئة إلى 21374.83 نقطة. وقفز المؤشر 3.2 بالمئة، أو 668 نقطة في اليومين الأخيرين. وخلال الأسبوع، هبط نايكي 1.4%.وأشارت بيانات اليوم إلى أن الإنتاج الصناعي الصيني نما في نوفمبر 5.4% على أساس سنوي بينما زادت مبيعات التجزئة 8.1%، وهو نمو دون التوقعات.// انتهى //11:21ت م0030