القاهرة 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر27 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر740 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكـل جماعـي، فـقـفـز مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 92ر4 في المائة ليسجل مستوى 12997 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي إكس 70/ بنحو 12ر2 في المائة ليبلغ مستوى 675 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي إكس 100/ بنحو 63ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1691 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن انخفاض قيم التداول لتبلغ 4ر5 مليار جنيه من خلال تداول 892 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 27ر64 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب على 91ر24% والعرب على 82ر10 %، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 86ر284 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 97ر250 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وأخبر أن المؤسسات استحوذت على 41ر55 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 59ر44 %، لافتًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 29ر215 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 007ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 024ر1 ألف سند.// انتهى //11:21ت م0031