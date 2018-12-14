بيروت 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسرصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، تضارب المناخات التي تسود سماء الاستحقاق الحكومي على ضوء ما يتم تسريبه حول المشاورات واللقاءات التي يجريها رئيس البلاد ميشال عون، ضمن مبادرة أطلقها بهدف إنهاء أزمة تأليف حكومة لبنان المنتظرة .وواكبت أجواء الترحيب التي لاقتها نتائج محادثات السلام التي تمّت في السويد بين الأطراف اليمنية لحل الأزمة في بلادهم .وتناقلت صحف الجمعة، تحذير وزارة الدفاع الأمريكية أنقرة من القيام بأي إجراء عسكري أحادي الجانب في شمال سوريا، وذلك بعد إعلان تركيا عن عملية عسكرية مرتقبة ضد الأكراد .كما أبدت اهتمامًا بتأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش الإرهابي ينهار في بلدة هجين بريف دير الزور السورية وسط تقدم كبير لفصائل المعارضة داخل البلدة .وأشارت إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي شنّتها أمس، قوات الاحتلال الإسرائيلية في صفوف المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وأوردت إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العنف في غرب النيجر اضطر نحو 52 ألف مواطن للنزوح من منازلهم هذا العام .وتطرقت صحف لبنان إلى حادث القطار السريع الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة وخلف عشرات القتلى والجرحى .// انتهى//11:36ت م0037