الخرطوم 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، حرص الرئيس السوداني عمر البشير، على تعزيز وتمتين الروابط الأزلية والتاريخية والاستراتيجية بين السودان ومصر.وأشارت إلى تعليق الوساطة الإفريقية أمس، اللقاءات التشاورية التي دعت لها الأطراف السودانية الخمسة الموقعة على خارطة الطريق بعد أيام من المشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأبرزت صحف الجمعة إشادة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بدعم الصندوق السعودي للتنمية، بتقديم رافعات مناولة لميناء عدن، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن.وعرجت على استشهاد أربعة فلسطينيين وقتل مستوطنان إسرائيليان خلال عمليات منفصلة في الضفة الغربية المحتلة، في أقل من 24.وسلطت صحف السودان الضوء على قلق الاتحاد الأوروبي، من تردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فى الجنوب الليبي.// انتهى //13:13ت م0042