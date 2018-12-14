رام الله 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر التصعيد الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية، حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت عشرات الفلسطينيين.وأشارت صحف الجمعة إلى تحميل الحكومة الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية، المسؤولية عن التصعيد الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته ومقدساته وأرضه وممتلكاته، ومطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية لا بناء الشعب الفلسطيني، وبالعمل الجاد لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.وتحدثت عن إدانة البرلمان العربي بشدة، الدعوات الإسرائيلية التي تستهدف حياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووصفها بـ "الإرهابية".وأولت اهتمامًا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "القلق البالغ إزاء أحداث العنف الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ودعوته أيضًا إلى الامتناع عن التصعيد".ونشرت صحف فلسطين خبر مقتل إسرائيليان وإصابة آخرين بجروح خطرة في عملية إطلاق نار شرق رام الله.// انتهى //13:25ت م0046