ستوكهولم 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقال رئيس البرلمان السويدي أندرياس نولين: إن هناك احتمالات لإجراء انتخابات مبكرة ما لم تتمكن الأحزاب السياسية من إنهاء أزمة تركت البلاد دون حكومة جديدة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة التي أجريت في سبتمبر الماضي.وأضاف نولين في بيان "بعد أن رفض البرلمان الموافقة على تعيين ستيفن لوفيان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيسًا للوزراء للمرة الثانية "الأحزاب تدفع السويد إلى انتخابات مبكرة". وأضاف "لذلك قررت أنه يجب أن أشرع في اتخاذ خطوات للاستعداد لذلك".// انتهى //13:29ت م0048