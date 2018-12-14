لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بأخر المستجدات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى احتمال خروج بريطانيا من التكتل دون التوصل إلى اتفاق، واضفة ذلك السيناريو بأنه "كابوس".وأفادت أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتجهان ببطء نحو "بريكست بلا اتفاق"، مضيفةً أن نجاة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من سحب الثقة منها في التصويت الذي أجري بحزب المحافظين، لا يغير هذه الحقيقة.وحذرت صحف الجمعة من أن هذه النتيجة ستكون بمثابة "كارثة" لبريطانيا، كما أنها ستكون سيئة لباقي دول الاتحاد الأوروبي.ووصفت خروج بريطانيا أيضًا بأنه سيكون عالي الثمن، اقتصاديًا وسياسيًا، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "حالة الفوضى ستصيب الملايين من مواطني المجموعة الأوروبية في بريطانيا والبريطانيين في دول المجموعة الأوروبية، وكذلك التعاملات مع الشركات والتعاون في مجالات أمنية حيوية ومكافحة الإرهاب".ولفتت الصحف إلى الاشتباه بشخص بصلته بالارهاب وأنه خطط لتنفيذ هجوم في بريطانيا خلال أيام الميلاد، تقدم جيرانه بشكوى للسلطات المحلية بالمنطقة التي يسكن بها.وسلطت الصحف الضوء على توصل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، في اليمن أمس، إلى اتفاق في مفاوضاتها مع الحوثيين في السويد يقضي بوقف إطلاق النار بميناء الحديدة اليمني.وأشارت صحف الجمعة إلى الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومقتل عدد من الأشخاص خلال تبادل إطلاق نار بالضفة الغربية لنهر الأردن.// انتهى //13:32ت م0050