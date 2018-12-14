لحج 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 66 طنًا و 600 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة، يستفيد من المشروع 5,400 نازح.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.// انتهى //13:35ت م0052