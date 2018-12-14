الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واستشارك الهيئة السعودية للحياة الفطرية في ملتقى ألوان السعودية، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي انطلقت فعالياته مساء الأربعاء، بجناح حرصت من خلاله على توعية زوار الملتقى بأهمية الحفاظ على ثروات المملكة من الحياة الفطرية.وتركز الهيئة من خلال مشاركتها على توعية الزوار بضرورة الحفاظ على الحيوانات الفطرية وحمايتها، كما تعرّف الزوار على المحميات الطبيعية في المملكة ، وجهود الهيئة في إنماء الأحياء الفطرية والمحافظة عليها، والتعريف بتنوع الأحياء الفطرية في المملكة العربية السعودية.ويضم الجناح صوراً لمصوري الهيئة لبعض الحيوانات الفطرية الموجودة في المملكة (النعام – الخرشنة – القمري- والطيور البحرية)، كما يوجد بعض النماذج المحنطة لحيوانات مهددة بالانقراض بهدف التوعية للحفاظ عليها.كما يُعرض داخل الجناح أفلام توعوية من إنتاج الهيئة، تتحدث عن الصيد الجائر والتنوع الأحيائي والسلاسل البيئية الموجودة بالمملكة وبالحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة لمرسم خاص بالأطفال يهدف إلى توعيتهم بضرورة الحفاظ على البيئة وثرواتها.// انتهى //13:56ت م0054