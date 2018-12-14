ظهران الجنوب 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأوقفت بلدية محافظة تثليث بمنطقة عسير أمس, تعديات على مساحة تجاوزت أكثر من 10 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء.وقامت معدات البلدية بإزالة الإحداثات المخالفة، المتمثلة في مسحيات وحواجز ترابية ومباني اسمنتية، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات .// انتهى //14:09ت م0059